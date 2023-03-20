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17:31, 20 марта 2023Культура

Вышел трейлер сериала о «Песнярах»

Опубликован трейлер сериала о белорусской группе «Песняры»

Онлайн-кинотеатр START опубликовал трейлер сериала о белорусской группе «Песняры». Ролик вышел на официальном YouTube-канале сервиса.

Проект получил название «За полчаса до весны». Шоу расскажет о том, как основатель вокально-инструментального ансамбля Владимир Мулявин начинал свою творческую карьеру и чем она окончилась.

«9-серийная киносага охватит три десятилетия и покажет три этапа становления главного героя: это знакомство с музыкой и робкие аккорды на отцовской гитаре в 50-х, армия, первая любовь и поиск единомышленников в 60-х, большой успех 70-х и вопросы о своем предназначении», — говорится в синопсисе сериала.

Режиссерами шоу выступили Степан Коршунов, Кирилл Папакуль и Оксана Барковская. Автор идеи и сценария — генеральный продюсер и сооснователь START Алексей Троцюк.

Сергей Равин
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