Россиянка на сноуборде застряла вниз головой в яме и спаслась благодаря туристам

В Шерегеше сноубордисты спасли туристку, провалившуюся в яму вниз головой

В Шерегеше россиянка на сноуборде во время катания вне трассы провалилась в яму и повисла вниз головой. Видео спасения девушки попало на видео, ролик опубликован в Telegram-канале «Инцидент Кузбасс».

Как видно на кадрах, туристка из Санкт-Петербурга застряла в глубокой снежной яме, зацепившись доской за крутые стенки. На помощь девушке пришли трое других проезжающих мимо сноубордистов, заметивших торчащее из снега снаряжение.

Россиянку вытащили из ямы благодаря лыжным палкам — как видно на кадрах, неподалеку остановился еще один турист на лыжах, чтобы помочь соотечественнице. Сообщается, что девушка не пострадала: по ее словам, она ехала вне трассы вдвоем с товарищем, но отстала и потерялась.