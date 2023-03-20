Сотрудница аэропорта порылась в забытой сумке пассажира и попала на видео

NYP: сотрудница Spirit Airlines порылась в сумке пассажира в аэропорту Нового Орлеана

В аэропорту США на камеру видеонаблюдения попала сотрудница авиакомпании Spirit Airlines, которая рылась в сумке пассажира, забытой на стойке у выхода на посадку. Об этом пишет New York Post (NYP).

Инцидент произошел 19 февраля, однако видеозапись была обнародована недавно. Американец Кейонн Брукс вылетал рейсом Spirit Airlines в Лос-Анджелес из аэропорта Нового Орлеана. Во время выхода на посадку мужчина забыл свою сумку на стойке агента и сразу хватился пропажи — пассажир написал заявление в авиакомпанию, однако не получил ответа. Тогда он потребовал материалы с камер видеонаблюдения у авиагавани.

На полученных кадрах видно, как сотрудница Spirit Airlines роется в сумке Брукса: часть содержимого она забирает в карман, а остальное выкидывает в мусорное ведро. Одна из коллег женщины записывает ее выходку на мобильный телефон, позже к ним присоединяется еще одна представительница авиакомпании.

Пассажир считает, что сотрудница выбросила его вещи злонамеренно — по его словам, перед посадкой он повздорил с женщиной. Брукс также сообщил, что в той сумке была семейная реликвия, которая могла оказаться в мусорном ведре. Spirit Airlines возместила американцу стоимость билета, а также отстранила четырех сотрудников от работы на время расследования инцидента.

Ранее в октябре 2022 года турист записал на видео с помощью веб-камеры компьютера, что делал сотрудник отеля в его гостиничном номере, пока он отсутствовал. Так, работник выпил банку пива из мини-холодильника, попытался открыть сейф и порылся в вещах гостя в шкафу.