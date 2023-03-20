Анастасия Стоцкая развелась с мужем спустя четыре года после расставания

Певица Анастасия Стоцкая развелась с мужем спустя четыре года после расставания

Российская и украинская певица и актриса Анастасия Стоцкая развелась с мужем спустя четыре года после расставания. Об этом сообщает Starhit.

В 2019 году артистка и бизнесмен Сергей Абгарян прекратили отношения, однако официально продолжали состоять в браке. Пара была вместе на протяжении десяти лет и воспитывала двоих общих детей.

По данным издания, расторжение брака состоялось без раздела совместно нажитого имущества. Решение было принято на судебном участке мирового судьи. Сообщается, что бывшие супруги продолжают общаться и вместе занимаются воспитанием детей, 11-летнего Александра и 5-летней Веры.

Сейчас певица состоит в отношениях с коллегой по мюзиклам «Хрустальное сердце» и «Шахматы» артистом Александром Казьминым.

Ранее звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Алексей Гаврилов рассказал о разводе со второй женой.