Анастасия Стоцкая развелась с мужем спустя четыре года после расставания
Российская и украинская певица и актриса Анастасия Стоцкая развелась с мужем спустя четыре года после расставания. Об этом сообщает Starhit.
В 2019 году артистка и бизнесмен Сергей Абгарян прекратили отношения, однако официально продолжали состоять в браке. Пара была вместе на протяжении десяти лет и воспитывала двоих общих детей.
По данным издания, расторжение брака состоялось без раздела совместно нажитого имущества. Решение было принято на судебном участке мирового судьи. Сообщается, что бывшие супруги продолжают общаться и вместе занимаются воспитанием детей, 11-летнего Александра и 5-летней Веры.
Сейчас певица состоит в отношениях с коллегой по мюзиклам «Хрустальное сердце» и «Шахматы» артистом Александром Казьминым.
Ранее звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Алексей Гаврилов рассказал о разводе со второй женой.