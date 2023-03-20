Служба внешней разведки России раскрыла планы США вооружить боевиков из Сирии

СВР сообщила о планах США передать исламистам из Сирии ПЗРК «Игла», ПТРК TOW и NLAW

Служба внешней разведки (СВР) России раскрыла планы США вооружить боевиков из Сирии крупнокалиберными пулеметами и ракетными комплексами. Об этом заявил директор ведомства Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.

По данным российской разведки, вскоре американцы передадут исламистам несколько десятков полноприводных пикапов с вооружением, а также переносной зенитный ракетный комплекс «Игла», противотанковый ракетный комплекс TOW и NLAW.

В ведомстве заявляют, что США намерены сформировать в Сирии несколько отрядов исламистских радикалов, которые должны начать боевые действия на юго-западе, в центральной части и к востоку от Евфрата. Нарышкин отметил, что американцы действуют через так называемую Армию свободной Сирии, состоящую из конгломерата вооруженных оппозиционных курдских и арабских отрядов, чтобы подорвать позиции законного правительства во главе с Башаром Асадом.

Также они привлекают к сотрудничеству остающиеся в удаленных районах страны подпольные формирования террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).