В Европе признали отставание военной промышленности

Politiсo: возможности европейского ВПК не соответствуют потребностям Украины в боеприпасах

Европейскому военно-промышленному комплексу (ВПК) потребуются месяцы, если не годы, чтобы привести производственные возможности в соответствие с потребностями Украины, остро нуждающейся в боеприпасах. Отставание военной промышленности Евросоюза (ЕС) признали обозреватели журнала Politico.

«На задворках [Европы] бушует война, запасы Украины истощаются, и ЕС беспокоится о том, сможет ли он защитить себя в случае необходимости. И в настоящее время, по словам официальных лиц, промышленные мощности Европы не соответствуют потребностям и значительно отстают от того, что, по утверждению Украины, необходимо для продолжения борьбы», — говорится в материале.

Отмечается, что по оценке эстонских военных представителей, с учетом роста объемов производства Киев сможет получить необходимый объем военной помощи в боеприпасах «в пределах четырех лет». Для этого власти ЕС уже установили контакты с 15 компаниями в 11 странах-членах, которые в состоянии производить артиллерийские боеприпасы.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза приближаются к завершению работы над сделкой в два миллиарда евро — на эту сумму они смогут совместно пополнять сокращающиеся боеприпасы на Украине.