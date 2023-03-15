ЕС приблизился к подписанию сделки на 2 миллиарда евро Украине

Politico: ЕС завершает работу над сделкой на 2 миллиарда евро для Украины

Страны Евросоюза приближаются к завершению работы над сделкой в 2 миллиарда евро — на эту сумму они смогут совместно пополнять сокращающиеся боеприпасы на Украине. Об этом свидетельствуют документы, поступившие в распоряжение Politico.

План содержит два основных элемента. Во-первых, ЕС потратит миллиард евро на частичное возмещение расходов странам, способным немедленно предоставить Киеву боеприпасы из собственных запасов. Во-вторых, еще на миллиард евро закупят новые боеприпасы.

Речь идет именно о совместных закупках, поскольку таким образом страны ЕС смогут заключить более крупные контракты по более низкой цене. Данную схему подпишут в ответ на просьбы Украины предоставить больше боеприпасов, в частности, 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.

О подготовке этой сделки впервые стало известно в начале марта.