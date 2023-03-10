Боррель допустил совместные закупки тяжелого оружия для Украины

Euractiv: Боррель допускает, что ЕС будет совместно закупать тяжелое вооружение для Киева

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель не исключил, что в будущем объединение будет проводить совместные закупки не только боеприпасов, но и более тяжелого вооружения. Его цитирует издание Euractiv.

«Сегодня у нас идет война на истощение, завтра это может быть война маневров, и тогда уровень расходов или потребления боеприпасов будет меньше — мы адаптируемся к ситуации, которая постоянно меняется на местах», — подчеркнул Боррель.

Пока дипломат выступает за то, чтобы закупить Киеву боеприпасов на два миллиарда евро. Впрочем, окончательная сумма, которую согласится выделить объединение, может измениться.

Ранее Боррель также рассказал, что у ЕС почти не осталось опций новых санкций против России, все санкционные инструменты уже исчерпаны. В связи с этим объединение решило сосредоточиться на помощи Украине.