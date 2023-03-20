Молодой россиянин зарезал избивающего свою подругу товарища

Под Красноярском задержали 23-летнего юношу за убийство мужчины, избивающего свою подругу

В Красноярском крае задержали 23-летнего местного жителя, зарезавшего 35-летнего мужчину. Об этом в понедельник, 20 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным управления, в ночь на 15 марта фигурант выпивал с товарищами и подругой в Школьном переулке села Туруханск. Молодой человек заметил следы побоев на женщине и спросил, что произошло. Когда он узнал, что его знакомый избил приятельницу, то разозлился. Юноша решил проучить друга. Он стал избивать его руками и ногами, а затем на улице ударил ножом, нанеся смертельные ранения. Чтобы скрыть преступление, россиянин спрятал тело за угол дома, а собутыльникам сказал, что потерпевший ушел.

15 марта жертва не вышла на работу, родственники сообщили об исчезновении. Вскоре тело нашли. По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. В настоящий момент задержанного поместили в СИЗО.