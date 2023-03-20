Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:34, 20 марта 2023Силовые структуры

Молодой россиянин зарезал избивающего свою подругу товарища

Под Красноярском задержали 23-летнего юношу за убийство мужчины, избивающего свою подругу

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Красноярском крае задержали 23-летнего местного жителя, зарезавшего 35-летнего мужчину. Об этом в понедельник, 20 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным управления, в ночь на 15 марта фигурант выпивал с товарищами и подругой в Школьном переулке села Туруханск. Молодой человек заметил следы побоев на женщине и спросил, что произошло. Когда он узнал, что его знакомый избил приятельницу, то разозлился. Юноша решил проучить друга. Он стал избивать его руками и ногами, а затем на улице ударил ножом, нанеся смертельные ранения. Чтобы скрыть преступление, россиянин спрятал тело за угол дома, а собутыльникам сказал, что потерпевший ушел.

15 марта жертва не вышла на работу, родственники сообщили об исчезновении. Вскоре тело нашли. По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. В настоящий момент задержанного поместили в СИЗО.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Российские десантники отразили атаку боевых пловцов ВСУ подводным оружием
Создан прочный бетон для строительства домов на Марсе
Елена Блиновская скопировала образ Ирины Шейк с прошлогодней вечеринки
По всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Яна Рудковская высказалась о питании после 40 лет
Россиян предупредили о передающихся от питомцев инфекциях
Полиция отреагировала на видео с выбросившим кота из окна россиянином
В российском городе загорелся автобус с пассажирами
Учитель стал вырабатывать спирт в организме и лишился работы
Служба внешней разведки России раскрыла планы США вооружить боевиков из Сирии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.