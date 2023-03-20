Минсельхоз нашел способ защитить от санкций экспорт российского зерна

Минсельхоз предложил механизм внешней торговли сельхозпродукцией за рубли

Минсельхоз предложил новый механизм внешней торговли сельхозпродукцией за рубли. Схема полностью повторяет правила, по которым Россия торгует с ЕС газом, и направлена на защиту зернового экспорта от санкций. Ведомство разработало соответствующий проект указа президента, он опубликован на портале нормативных правовых актов.

Согласно документу, принимать платежи от зарубежных покупателей российской продукции будет только один банк — «Национальный клиринговый центр» (НКЦ). Он откроет для иностранных партнеров специальные рублевые и валютные счета типа «З» и будет продавать полученную от них валюту на бирже, чтобы полученными рублями рассчитываться с отечественными поставщиками. Единственное существенное отличие нового проекта Минсельхоза от «газового ультиматума ЕС», подписанного президентом год назад, в том, что сейчас расчеты в рублях не заявлены как обязательные.

Как пишет «Коммерсантъ», инициатива появилась по двум основным причинам. Во-первых, благодаря устойчивости «газовых» расчетов в рублях, а во-вторых, — из-за недовольства властей исполнением «российской» части зерновой сделки. По мнению России, процесс освобождения от санкций логистики и платежей за зерно затянулся. Новая схема позволяет защитить расчеты за поставки сельхозпродукции от западных ограничений — если введут санкции против НКЦ, отгрузки зерна будут полностью остановлены.

С другой стороны, освобождение от санкций лишь одного банка — НКЦ — облегчит исполнение зерновой сделки для ООН. Организации больше не придется согласовывать с разными странами снятие ограничений на банки, через которые сейчас проводятся платежи. Кроме того, вся информация о внешнеторговых расчетах за поставки сельхозпродукции теперь будет собрана в одном финансовом учреждении.

В 2022 году Россия собрала рекордный урожай в 157,7 миллиона тонн и теперь намерена экспортировать не менее 55-60 миллионов тонн, что позволит получить 15 миллиардов долларов экспортных доходов. Однако, как узнал «Ъ», сейчас поставки идут с отставанием от графика.

В разговоре с газетой участники зернового рынка подтвердили, что механизм разрабатывался при участии профильных объединений. Однако сельхозпроизводители выразили обеспокоенность, что на нацвалюты крупнейших покупателей отечественного зерна (Египта, Турции и Ирана) в России на найдется достаточно спроса. В таком случае принудительная биржевая конвертация экспортных платежей будет осложнена, что может негативно повлиять на конечные цены и объемы таких сделок.