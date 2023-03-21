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19:35, 21 марта 2023Мир

Страны ЕС подписали проект совместных закупок боеприпасов для Украины

Боррель: 18 стран Евросоюза подписали проект совместных закупок боеприпасов для Украины

Фoто: Gleb Garanich / Reuters

Ряд стран Европейского союза (ЕС) подписали проект совместных закупок боеприпасов для Украины и пополнения собственных запасов. Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

«Мы делаем ключевой шаг по выполнению наших обещаний Украине по обеспечению артиллерийскими боеприпасами. 18 стран присоединились к проекту Европейского оборонного агентства по формированию и размещению промышленных заказов. ЕС придерживается своих обязательств поставлять Украине боеприпасов больше и быстрее», — отметил глава евродипломатии.

Ранее глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что страны Евросоюза уже перевели Киеву транш в 1,5 миллиарда евро в рамках программы макрофинансовой помощи. Сообщения о новом транше звучат на фоне обсуждений в ЕС, касающихся производства боеприпасов для украинских военных и наращивания их поставок. В частности, речь шла об артиллерийских снарядах калибра 155 миллиметров. Таким образом объединение стремится помочь украинской армии преодолеть снарядный голод.

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Виктория Кондратьева
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