ЕС перевел Украине 1,5 миллиарда евро

Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС перевел Украине очередной транш в 1,5 миллиарда евро

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что страны Евросоюза уже перевели Киеву транш в 1,5 миллиарда евро в рамках программы макрофинансовой помощи. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщения о новом транше звучат на фоне обсуждений в ЕС, касающихся производства боеприпасов для украинских военных и наращивания их поставок. В частности, речь шла об артиллерийских снарядах калибра 155 миллиметров. Таким образом объединение стремится помочь преодолеть снарядный голод у украинской армии.

Как ранее говорил верховный представитель Евросоюза по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, предложенный план состоит из трех этапов: страны-члены ЕС должны как можно скорее отправить Киеву снаряды, оставшиеся в их арсеналах, получив компенсацию из Европейского фонда мира; затем страны должны объединить заказы на производство новых боеприпасов для промышленности ЕС, чтобы пополнить свои запасы; наконец, механизм подразумевает инвестиции в создание новых заводов по производству вооружений.

По данным газеты The Guardian, в последние месяцы украинская армия выпускала примерно 4-7 тысяч снарядов в день, а это в несколько раз меньше расхода боеприпасов российскими военными. При этом Евросоюзу сложно покрыть даже это.