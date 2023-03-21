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11:51, 21 марта 2023Россия

Оставшийся без присмотра трехлетний россиянин попал под колеса автомобиля

В Оренбурге оставшийся без присмотра трехлетний ребенок попал под колеса автомобиля

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Оренбурге водитель за рулем авто наехал на трехлетнего ребенка, который находился без присмотра взрослых. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Оренбургской области.

Там уточнили, что авария произошла на улице Ветеранов Труда. 44-летний россиянин наехал на ребенка, когда тот переходил дорогу в неположенном месте по ходу движения авто.

Пострадавшего с различными травмами доставили в больницу Оренбурга. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП.

Ранее в Башкирии на трассе Уфа — Оренбург мужчина попал под колеса пяти автомобилей и погиб. Сначала 62-летний мужчина за рулем Lada сбил россиянина, затем пострадавшего переехали еще четыре автомобиля.

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Анастасия Шейкина
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