Пять автомобилей переехали мужчину на российской трассе

На трассе в Башкирии мужчина погиб после того, как его переехали пять автомобилей

В Башкирии на трассе Уфа — Оренбург мужчина попал под колеса пяти автомобилей и погиб. Об этом сообщил главный инспектор безопасности дорожного движения республики Владимир Севастьянов в Telegram.

По его данным, 34-летний россиянин скончался на 213-м километре трассы вечером в воскресенье, 19 марта. Тогда 62-летний мужчина за рулем Lada сбил его, затем пострадавшего переехали еще четыре автомобиля.

Россиянин скончался на месте ДТП. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства аварии.

Ранее в Ленинградской области на пешехода, который шел посередине проезжей части, наехали по очереди два автомобиля. Пешеход скончался на месте до прибытия скорой помощи.