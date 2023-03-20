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10:53, 20 марта 2023Россия

Пять автомобилей переехали мужчину на российской трассе

На трассе в Башкирии мужчина погиб после того, как его переехали пять автомобилей

Фото: Telegram-канал «Владимир Севастьянов»

В Башкирии на трассе УфаОренбург мужчина попал под колеса пяти автомобилей и погиб. Об этом сообщил главный инспектор безопасности дорожного движения республики Владимир Севастьянов в Telegram.

По его данным, 34-летний россиянин скончался на 213-м километре трассы вечером в воскресенье, 19 марта. Тогда 62-летний мужчина за рулем Lada сбил его, затем пострадавшего переехали еще четыре автомобиля.

Россиянин скончался на месте ДТП. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства аварии.

Ранее в Ленинградской области на пешехода, который шел посередине проезжей части, наехали по очереди два автомобиля. Пешеход скончался на месте до прибытия скорой помощи.

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Анастасия Шейкина
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