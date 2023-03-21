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14:05, 21 марта 2023Интернет и СМИ

В Австрии заявили об угрозе начала третьей мировой войны из-за действий США

Exxpress: маневры ядерных B-52 США у границ РФ могут спровоцировать третью мировую войну

Фото: Carlos Barria / Reuters

Полеты американских ядерных бомбардировщиков B-25 вблизи российской границы грозят серьезной опасностью всему миру. Об этом пишет австрийское издание Exxpress.

«Подобные опасные маневры не могут проходить без ведома Вашингтона, так как малейший инцидент может спровоцировать третью мировую войну и погрузить Землю в апокалипсис», — рассуждают авторы статьи.

Exxpress напоминает, что американские бомбардировщики B-52 способны нести ядерные крылатые ракеты AGM-28 Hound Dog — каждая из них имеет ядерную боеголовку с разрушительной силой 1,1 мегатонны тротила. Для сравнения, атомная бомба, которую США сбросили на Хиросиму в августе 1945 года, имела мощность 13 килотонн — в 85 раз меньше.

Ранее сообщалось, что стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress совершил маневры у границ России. Самолет с позывным NOBLE61 вылетел из Польши, пролетел над Прибалтикой, выполнил боевой разворот в районе острова Гогланд в 200 километрах от Санкт-Петербурга, после чего направился в сторону Великобритании.

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Варвара Кошечкина
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