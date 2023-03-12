Ядерный бомбардировщик США совершил маневры у границ России

Ядерный бомбардировщик США B-52H Stratofortress совершил маневры у границ России

Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52H Stratofortress совершил маневры у границ России. Об этом свидетельствуют данные портала FlightRadar24.

Самолет с позывным NOBLE61 вылетел из Польши, пролетел над Прибалтикой, выполнил боевой разворот в районе острова Гогланд в 200 километрах от Санкт-Петербурга, после чего направился в сторону Великобритании.

По информации «Известий», бомбардировщик провел учебный полет, в ходе которого отрабатывались прорыв противоракетной обороны Северо-Западного округа и нанесение ракетно-ядерных ударов по военным и инфраструктурным объектам.

9 марта пару Boeing B-52 Stratofortress заметили вблизи украинских границ. Самолеты со скоростью свыше 760 километров в час двигались по круговой траектории у черноморского побережья, находясь на высоте примерно 6,4 километра. В частности, они приближались к румынскому городу Брэила, расположенному примерно в 30 километрах от Одесской области Украины. Спустя час один из них развернулся и перестал отслеживаться.

Вылеты самолетов и беспилотников стран НАТО, шпионящих за Россией, участились. Указанные воздушные суда и ранее появлялись вблизи зоны конфликта на Украине, а также в районе Калининградской области и северных российских территорий.