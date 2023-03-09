Два американских бомбардировщика заметили вблизи границ Украины

Flightradar зафиксировал пару Boeing B-52 Stratofortress вблизи украинских границ

Два межконтинентальных стратегических бомбардировщика ВВС США были замечены вблизи границ Украины. Об этом «Ленте.ру» стало известно из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Согласно его информации, пара Boeing B-52 Stratofortress («Стратосферная крепость») — с позывным NOBLE41 и со скрытым позывным — в четверг, 9 марта, вылетели с авиабазы Морон-де-ла-Фронтера, расположенной недалеко от испанского города Севилья.

В течение нескольких часов суда кружили над югом Болгарии, в том числе близ аэродрома «Граф Игнатиево» около города Пловдив, после чего выдвинулись в северном направлении и около 14:00 по московскому времени фиксировались в прибрежной части Румынии. Затем со скоростью свыше 760 километров в час они двигались по круговой траектории у черноморского побережья, находясь на высоте примерно 6,4 километра.

Спустя час NOBLE41 развернулся и перестал отслеживаться, а ко второму бомбардировщику в это время присоединился американский многофункциональный военно-транспортный самолет Boeing KC-135R Stratotanker с позывным HOBO22, прибывший с авиабазы Милденхолл в Великобритании. В частности, суда приближались к городу Брэила, расположенному примерно в 30 километрах от Одесской области Украины.

Кроме того, за обстановкой на аналогичном участке наблюдал оснащенный радиолокационной установкой Gulfstream G550 AEW с позывным PERSEO71, стоящий на вооружении ВВС Италии, и самолет радиоэлектронной разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 с позывным CL60, охвативший также юго-западную границу Украины.

Вылеты самолетов и беспилотников стран НАТО, шпионящих за Россией, участились. Указанные воздушные суда и ранее появлялись вблизи зоны конфликта на Украине, а также в районе Калининградской области и северных российских территорий.

8 февраля стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США был зафиксирован в акватории Черного моря на фоне призыва представителей Киева нанести удары по объектам в России. Беспилотник кружил вдоль побережья Крыма и Кубани, приблизившись на расстояние примерно 90 километров по прямой от Севастополя, а затем на 100 километров от Сочи.