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16:28, 9 марта 2023Мир

Два американских бомбардировщика заметили вблизи границ Украины

Flightradar зафиксировал пару Boeing B-52 Stratofortress вблизи украинских границ
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Два межконтинентальных стратегических бомбардировщика ВВС США были замечены вблизи границ Украины. Об этом «Ленте.ру» стало известно из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Согласно его информации, пара Boeing B-52 Stratofortress («Стратосферная крепость») — с позывным NOBLE41 и со скрытым позывным — в четверг, 9 марта, вылетели с авиабазы Морон-де-ла-Фронтера, расположенной недалеко от испанского города Севилья.

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В течение нескольких часов суда кружили над югом Болгарии, в том числе близ аэродрома «Граф Игнатиево» около города Пловдив, после чего выдвинулись в северном направлении и около 14:00 по московскому времени фиксировались в прибрежной части Румынии. Затем со скоростью свыше 760 километров в час они двигались по круговой траектории у черноморского побережья, находясь на высоте примерно 6,4 километра.

Спустя час NOBLE41 развернулся и перестал отслеживаться, а ко второму бомбардировщику в это время присоединился американский многофункциональный военно-транспортный самолет Boeing KC-135R Stratotanker с позывным HOBO22, прибывший с авиабазы Милденхолл в Великобритании. В частности, суда приближались к городу Брэила, расположенному примерно в 30 километрах от Одесской области Украины.

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Кроме того, за обстановкой на аналогичном участке наблюдал оснащенный радиолокационной установкой Gulfstream G550 AEW с позывным PERSEO71, стоящий на вооружении ВВС Италии, и самолет радиоэлектронной разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 с позывным CL60, охвативший также юго-западную границу Украины.

Вылеты самолетов и беспилотников стран НАТО, шпионящих за Россией, участились. Указанные воздушные суда и ранее появлялись вблизи зоны конфликта на Украине, а также в районе Калининградской области и северных российских территорий.

8 февраля стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США был зафиксирован в акватории Черного моря на фоне призыва представителей Киева нанести удары по объектам в России. Беспилотник кружил вдоль побережья Крыма и Кубани, приблизившись на расстояние примерно 90 километров по прямой от Севастополя, а затем на 100 километров от Сочи.

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Варвара Кошечкина
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