Дрон США заметили вблизи Крыма и Кубани на фоне призыва Киева ударить по России

Flightradar зафиксировал беспилотник ВВС США, 14 часов круживший над Черным морем

Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВВС США был зафиксирован в акватории Черного моря на фоне призыва представителей Киева нанести удары по объектам в России. Об этом «Ленте.ру» стало известно из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Согласно его информации, дрон RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE11 во вторник, 7 февраля, вылетел с военно-морской авиабазы НАТО Сигонелла на итальянском острове Сицилия и в 17:00 по московскому времени был замечен в районе российских южных территорий.

Беспилотник начал кружить вдоль побережья Крыма и Кубани, приблизившись на расстояние примерно 90 километров по прямой от Севастополя, а затем на 100 километров от Сочи. Аппарат вел сбор разведданных в течение 14 часов, перемещаясь по заданной траектории туда–обратно, и покинул воздушное пространство над морем лишь около 7:30 в среду, 8 февраля.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев должен уничтожить российские объекты, которые наносят ущерб стране. Он подчеркнул, что речь идет об «определенных пунктах», которые находятся в России.

Вылеты самолетов и беспилотников стран НАТО, шпионящих за Россией, участились. Указанные воздушные суда и ранее появлялись вблизи зоны конфликта на Украине, а также в районе Калининградской области и северных российских территорий.

23 ноября прошлого года RQ-4 Global Hawk был зафиксирован недалеко от Крымского полуострова накануне атаки дронов Вооруженных сил Украины на Севастополь. Аппарат покинул указанный район примерно за два часа до первых сообщений о работе систем противовоздушной обороны в республике.