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15:43, 23 ноября 2022Мир

Беспилотник НАТО кружил над Черным морем перед атакой дронов ВСУ на Севастополь

Flightradar зафиксировал RQ-4 Global Hawk над Черным морем перед атакой дронов ВСУ на Крым

Фото: Sra Tyler Woodward / Globallookpress.com

Американский стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат зафиксировали недалеко от Крыма за несколько часов до атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом «Ленте.ру» стало известно из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Согласно его информации, RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE11 во вторник, 22 ноября, вылетел с авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии и направился в сторону Черного моря. Около 10:00 мск беспилотник приблизился к российскому полуострову на расстояние около 100 километров по прямой, а затем начал кружить над акваторией моря, находился там до 18:00 мск и покинул район примерно за два часа до первых сообщений о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) в республике.

Известно, что на следующий день, 23 ноября, дрон аналогичного типа с позывным FORTE10, зарегистрированный в США, вновь начал осуществлять сбор данных вблизи Крыма примерно с 12:00 мск. Кроме того, в воздушном пространстве Румынии также был замечен многофункциональный военно-транспортный Boeing KC-135R Stratotanker с позывным HOBO22.

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Ранее Минобороны России доложило, что российским средствам ПВО удалось сбить пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе газоконденсатных месторождений в Черном море, а также близ Севастополя. Местные жители публиковали кадры случившегося в сети, в разных районах города были слышны взрывы.

Вылеты самолетов и беспилотников стран НАТО, шпионящих за Россией, участились. Указанные воздушные суда появлялись вблизи зоны конфликта на Украине, а также в районе Калининградской области и северных российских территорий и ранее.

16 ноября самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО был зафиксирован над территорией Польши, недалеко от села Пшеводув, где произошел ракетный инцидент. В радиусе маршрута воздушного судна также оказался аэродром в городе Жешув — ранее там неоднократно были замечены транспортные самолеты, которые выполняли перевозки по заказу Минобороны США.

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Варвара Кошечкина
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