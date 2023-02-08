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02:11, 8 февраля 2023Бывший СССР

На Украине призвали нанести удары по объектам в России

Секретарь СНБО Данилов призвал уничтожить российские объекты, которые наносят ущерб Киеву
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Sylwia Bartyzel / Unsplash

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев должен «уничтожить» российские объекты, которые наносят ущерб стране. Об этом сообщает Reuters.

«Если есть объект, который наносит ущерб нашей стране, мы должны уничтожить эти объекты», — подчеркнул он, говоря об «определенных пунктах», которые находятся в России.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк опроверг информацию об ударах по территории России со стороны Украины. В обращении к иностранным партнерам он заявил, что предоставленное западными странами вооружение ВСУ использует исключительно в оборонных целях, «деоккупации территорий и уничтожения вражеских складов».

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев до этого пригрозил последствиями на случай, если Киев попытается атаковать Крым. «Никаких переговоров в этом случае не будет, будут только удары возмездия. Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина», — заявил он.

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Марина Совина
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