Офис Зеленского опроверг удары по России со стороны Украины

Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил, что Украина не наносит удары по России

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк опроверг информацию об ударах по территории России со стороны Украины. Об этом он написал в своем Twitter.

В обращении к иностранным партнерам он подчеркнул, что предоставленное Западом вооружение Киев использует исключительно в оборонных целях, «деоккупации территорий и уничтожения вражеских складов».

«Еще раз об основных вещах для наших партнеров. Украина не наносит удары по территории РФ», — высказался он.

По его словам, ракеты большей дальности и штурмовики необходимы Вооруженным силам Украины для эффективного контрнаступления.

28 января Подоляк заявил, что Киев начал переговоры по поставкам ракет и авиации для ударов по Крыму. «Думаю, что мы в короткое время выйдем на следующие инструменты, то есть на авиацию и ракеты повышенной дальности», — отметил он.