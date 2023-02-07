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23:53, 7 февраля 2023Бывший СССР

Офис Зеленского опроверг удары по России со стороны Украины

Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил, что Украина не наносит удары по России
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк опроверг информацию об ударах по территории России со стороны Украины. Об этом он написал в своем Twitter.

В обращении к иностранным партнерам он подчеркнул, что предоставленное Западом вооружение Киев использует исключительно в оборонных целях, «деоккупации территорий и уничтожения вражеских складов».

«Еще раз об основных вещах для наших партнеров. Украина не наносит удары по территории РФ», — высказался он.

По его словам, ракеты большей дальности и штурмовики необходимы Вооруженным силам Украины для эффективного контрнаступления.

28 января Подоляк заявил, что Киев начал переговоры по поставкам ракет и авиации для ударов по Крыму. «Думаю, что мы в короткое время выйдем на следующие инструменты, то есть на авиацию и ракеты повышенной дальности», — отметил он.

Марина Совина
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