Офис Зеленского опроверг удары по России со стороны Украины
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк опроверг информацию об ударах по территории России со стороны Украины. Об этом он написал в своем Twitter.
В обращении к иностранным партнерам он подчеркнул, что предоставленное Западом вооружение Киев использует исключительно в оборонных целях, «деоккупации территорий и уничтожения вражеских складов».
«Еще раз об основных вещах для наших партнеров. Украина не наносит удары по территории РФ», — высказался он.
По его словам, ракеты большей дальности и штурмовики необходимы Вооруженным силам Украины для эффективного контрнаступления.
28 января Подоляк заявил, что Киев начал переговоры по поставкам ракет и авиации для ударов по Крыму. «Думаю, что мы в короткое время выйдем на следующие инструменты, то есть на авиацию и ракеты повышенной дальности», — отметил он.