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18:43, 21 марта 2023Мир

В Германии рассказали о ключевой цели контрнаступления ВСУ

Bild: основной целью наступления ВСУ станет перерезание сухопутного коридора РФ с Крымом

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Киев занимается подготовкой наступления, основным направлением которого станут Луганск и Запорожье. Ключевая цель — отрезать российские войска от наземного сообщения с Крымом. Об этом пишет немецкое издание Bild, ссылаясь на неназванного чиновника из НАТО.

По мнению источника, Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут воспользоваться западным оружием уже в мае. Журналисты уточняют, что на сегодняшний день страны альянса поставили около 500 танков и бронетранспортеров.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что у Украины в 2023 году будет лишь одна попытка провести контрнаступление. Чешский лидер подчеркнул, что в случае провала Киеву будет «невероятно трудно» найти средства на следующее наступление.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины, как считает Павел, должно произойти в течение нескольких месяцев — «окно возможности» открыто только в 2023 году. После следующей зимы Западу будет крайне сложно поддерживать прежний уровень помощи Киеву.

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Варвара Кошечкина
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