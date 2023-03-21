В Челябинске появится новая экотропа

Новая экологическая тропа появится на северо-западе Челябинска в 2023 году

В Челябинске обустроят новую экологическую тропу в микрорайоне Парковый. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Объект появится на северо-западе города уже в 2023 году. Тропу из природных материалов сделают в лесу на участке между улицами Александра Шмакова, Габдуллы Тукая, Скульптора Головницкого и Генерала Брусилова. Отмечается, что с инициативой выступили школьники из Образовательного центра №5, а челябинцы поддержали идею учащихся.

«Завершились торги по выбору подрядчику, которому предстоит провести все работы. С 21 марта по 30 апреля Управление экологии и природопользования произведет снос аварийных деревьев и уборку валежника», — рассказали журналистам в администрации города и добавили, что стоимость контракта составляет 9,3 миллиона рублей.

По информации издания, после расчистки территории рабочие примутся за строительство самой тропы, протяженность которой составит более одного километра. Вдоль нее поставят скамейки, урны и фонари. Кроме того, для любителей спорта установят площадку для воркаута, где можно будет бесплатно заниматься на тренажерах на свежем воздухе.

В марте сообщалось, что в Челябинском зоопарке проснулись все медведи. Одна медведица, Забава, вовсе не укладывалась на сезонный сон, в то же время ее сестра Шкода пробудилась раньше срока. При этом животное по кличке Бусинка побило свой личный рекорд и проспало всю зиму, проснувшись только с началом весны.

