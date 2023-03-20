В Челябинском зоопарке проснулись все медведи

В Челябинском зоопарке после зимней спячки пробудились все медведи

Все медведи, живущие в Челябинском зоопарке, вышли из зимней спячки. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

По информации издания, одна медведица, Забава, вовсе не укладывалась на сезонный сон, в то же время ее сестра Шкода пробудилась раньше срока. При этом животное по кличке Бусинка побило свой личный рекорд и проспало всю зиму, проснувшись только с началом весны.

«Гималайский медведь Харитон порадовал нас деятельностью и любопытством. Старичок уже аккуратно размял свои части тела, поел снег и погрелся на весеннем солнышке. Малыш очень удивил своей активностью и горячей натурой», — рассказали сотрудники зоопарка, предоставив журналистам видео, на котором хищник играет с шиной и мячом.

В сентябре 2022 года в Копейске спасли пришедших в Следственный комитет коз. Один из очевидцев заснял на видео животных, которые пришли к Следственному комитету. Сначала козы стояли на крыльце учреждения, затем спустились и несколько раз обошли здание. «Видимо, за помощью пришли, как-никак там следователи сидят. Может, найдут их хозяев», — сказал автор ролика.