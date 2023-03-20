Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
12:44, 20 марта 2023Моя страна

В Челябинском зоопарке проснулись все медведи

В Челябинском зоопарке после зимней спячки пробудились все медведи

Кадр: видео страница Челябинского зоопарка во «ВКонтакте»

Все медведи, живущие в Челябинском зоопарке, вышли из зимней спячки. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

По информации издания, одна медведица, Забава, вовсе не укладывалась на сезонный сон, в то же время ее сестра Шкода пробудилась раньше срока. При этом животное по кличке Бусинка побило свой личный рекорд и проспало всю зиму, проснувшись только с началом весны.

«Гималайский медведь Харитон порадовал нас деятельностью и любопытством. Старичок уже аккуратно размял свои части тела, поел снег и погрелся на весеннем солнышке. Малыш очень удивил своей активностью и горячей натурой», — рассказали сотрудники зоопарка, предоставив журналистам видео, на котором хищник играет с шиной и мячом.

В сентябре 2022 года в Копейске спасли пришедших в Следственный комитет коз. Один из очевидцев заснял на видео животных, которые пришли к Следственному комитету. Сначала козы стояли на крыльце учреждения, затем спустились и несколько раз обошли здание. «Видимо, за помощью пришли, как-никак там следователи сидят. Может, найдут их хозяев», — сказал автор ролика.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Си Цзиньпин прилетел в Россию
Уличенного ФСБ в терроризме россиянина заключили под стражу
Тренер Бекхэма перечислила правила эффективной диеты
Стилист назвала россиянкам главные антитренды в прическах
Прибытие Си Цзиньпина в аэропорт Внуково попало на видео
Звезда фильма «Человек-муравей» рассказал о 20 годах трезвой жизни
В Ленобласти школьница попала в реанимацию после нападения домашнего шарпея
Дерипаска предложил западному миру снять штанишки и идти к Китаю
Россияне нашли запутавшийся в ЛЭП дрон в пяти километрах от границы с Украиной
В Раде заявили о решении арестовать активы Ротенберга на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.