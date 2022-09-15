В Копейске спасли пришедших в Следственный комитет коз

В Копейске нашли хозяина коз, которые бродили у Следственного комитета около двух дней

В Копейске нашли хозяина двух потерянных коз, которые бродили по городу около двух дней. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Согласно материалу, один из очевидцев заснял на видео животных, которые пришли к Следственному комитету. Сначала козы стояли на крыльце учреждения, затем спустились и несколько раз обошли здание. «Видимо, за помощью пришли, как-никак там следователи сидят. Может, найдут их хозяев», — пошутил автор ролика.

Впоследствии выяснилось, что животные потерялись еще несколько дней назад, однако вскоре владелец все же объявился и забрал их домой. Отмечается, что мужчина приобрел коз совсем недавно и не уследил за ними. Сейчас жизни спасенных особей ничего не угрожает.

В августе в приморском нацпарке «Земля леопарда» спасли страдающего от паразитов четырехмесячного котенка дальневосточного леопарда. Истощенное животное весом всего 4,5 килограмма обнаружили в Надеждинском районе Приморского края и доставили в Центр реабилитации диких животных.