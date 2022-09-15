Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Копейске спасли пришедших в Следственный комитет коз

В Копейске нашли хозяина коз, которые бродили у Следственного комитета около двух дней

Кадр: страница «ПЧЕЛА - Новости Челябинска» во «ВКонтакте»

В Копейске нашли хозяина двух потерянных коз, которые бродили по городу около двух дней. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Согласно материалу, один из очевидцев заснял на видео животных, которые пришли к Следственному комитету. Сначала козы стояли на крыльце учреждения, затем спустились и несколько раз обошли здание. «Видимо, за помощью пришли, как-никак там следователи сидят. Может, найдут их хозяев», — пошутил автор ролика.

Впоследствии выяснилось, что животные потерялись еще несколько дней назад, однако вскоре владелец все же объявился и забрал их домой. Отмечается, что мужчина приобрел коз совсем недавно и не уследил за ними. Сейчас жизни спасенных особей ничего не угрожает.

В августе в приморском нацпарке «Земля леопарда» спасли страдающего от паразитов четырехмесячного котенка дальневосточного леопарда. Истощенное животное весом всего 4,5 килограмма обнаружили в Надеждинском районе Приморского края и доставили в Центр реабилитации диких животных.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
В ЛНР призвали немедленно провести референдум о присоединении к России
ВСУ обстреляли больницу в Сватове
Тарасова высказалась о намерении дочери Тутберидзе отобраться в сборную США
Раскрыт простой способ с легкостью надевать узкие сапоги
Нападение на ломбард россиянина с игрушечным пистолетом попало на видео
В «Калашникове» рассказали о разработке нового пулемета
Нарколог предупредил об опасности электронных сигарет
В РФС высказались о требовании дисквалифицировать тренера сборной Украины
Глава Минпромторга призвал скорее определиться с параллельным импортом алкоголя
Стало известно место встречи глав МИД Азербайджана и Армении с госсекретарем США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.