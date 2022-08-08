В Приморье спасли детеныша леопарда

Сотрудники нацпарка «Земля леопарда» в Приморье спасли четырехмесячного детеныша леопарда

В приморском нацпарке «Земля леопарда» спасли страдающего от паразитов четырехмесячного котенка дальневосточного леопарда. Как уточняет KP.RU, истощенное животное обнаружили в Надеждинском районе Приморского края и доставили в Центр реабилитации диких животных.

Издание указывает, что специалисты впервые были вынуждены изъять зверя этого вида из дикой природы в таком юном возрасте. Отлов был одобрен Росприроднадзором.

При осмотре выяснилось, что вес детеныша составляет всего 4,5 килограмма. На теле котенка зафиксировали небольшие раны, зараженные паразитами. После обработки и внутривенных вливаний для борьбы с обезвоживанием нового подопечного центра поместили в специальный карантинный блок. «Уже сейчас животное чувствует себя лучше, быстро набирает вес. Вскоре из карантинного блока он будет выпущен в просторный вольер», — пообещал директор ФГБУ «Земля леопарда» Виктор Бардюк.

Согласно озвученным версиям экспертов, котенок мог остаться один после того, как отбился от матери из-за природных явлений, таких как разлив реки или сход селя, либо из-за естественных причин — в выводках обычно бывает по 1-2 детеныша, но если котят больше, то у матерей не всегда выходит обеспечить безопасность всего потомства.

Ранее сообщалось, что в нацпарке «Земля леопарда» на камеры фотоловушки попал гималайский медведь-почесун. Комментируя видео, сотрудники нацпарка пояснили, что таким образом хищник оставлял метку.