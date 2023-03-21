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14:09, 21 марта 2023Экономика

В Иркутской области обнаружили криптоферму в коровнике

В Иркутской области полиция обнаружила криптоферму, оборудованную в коровнике

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Иркутской области полиция обнаружила криптоферму, оборудованную в коровнике, пишет РИА Новости со ссылкой на местное ГУ МВД.

Владелец незаконной установки является арендатором крестьянско-фермерского хозяйства в Ангарском округе Приангарья. По данным правоохранительных органов, в загонах для скота и гараже обнаружено более 60 единиц оборудования для добычи криптовалюты, все они были изъяты.

На майнинг нарушитель потратил электричества на 2,5 миллиона рублей. За это против него возбудили уголовное дело по статье о причинении имущественного ущерба путем обмана.

В январе 2022-го уголовное дело за хищение электроэнергии завели на нелегального майнера из города Чулым Новосибирской области. Житель оборудовал майнинг-ферму в грузовике и обеспечивал ее электричеством за счет местного деревообрабатывающего предприятия. В правоохранительные органы обратилась энергетическая компания, заподозрив нелегальное потребление энергии на территории завода.

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Софья Ермакова
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