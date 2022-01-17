Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Россиянину пригрозили тюрьмой за майнинг из грузовика

На жителя Новосибирской области завели уголовное дело за майнинг из грузовика

Фото: акционерное общество «Региональные электрические сети»

В городе Чулым Новосибирской области житель оборудовал майнинг-ферму в грузовике и обеспечивал ее электричеством за счет местного деревообрабатывающего предприятия. На нелегального майнера завели уголовное дело за хищение электроэнергии, указано на сайте местной энергетической компании «Региональные электрические сети».

«Данный передвижной объект майнинга был незаконно подключен к трансформаторной подстанции, принадлежащей компании, и круглосуточно потреблял электроэнергию в существенных объемах, минуя прибор учета», — указано в сообщении коммунального предприятия. Россиянину пригрозили тюрьмой за безучетное потребление электроэнергии в объеме 200 тысяч киловатт-часов на сумму около миллиона рублей.

Материалы по теме:
Цифровое величие. Как маленькая островная страна обогнала весь мир и первой создала деньги нового поколения
Цифровое величие.Как маленькая островная страна обогнала весь мир и первой создала деньги нового поколения
27 декабря
«Нелегальных майнеров придется сажать» Что будет с добычей криптовалют в России?
«Нелегальных майнеров придется сажать»Что будет с добычей криптовалют в России?
15 декабря

В правоохранительные органы обратилась энергетическая компания, заподозрив нелегальное потребление энергии на территории завода по обработке дерева. Отделение МВД России по Чулымскому району возбудило уголовное дело по части 2 статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». В настоящий момент проводятся следственные действия, а затем будет вынесено процессуальное решение. Нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

Российские энергетические компании проявляют все большую обеспокоенность в отношении «подпольного» майнинга и настаивают на повышении тарифов на электричество для этого вида деятельности. В российской «столице майнинга» Иркутске энергетическое предприятие «Иркутскэнергосбыт» через суд добилось этой меры для нескольких ферм, установленных в частных домах. Из 85 поданных исков компания пока выиграла только девять.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
Петра Порошенко попросили арестовать с залогом в 35 миллионов долларов
Появилось видео ареста подозреваемого в убийстве младенца
В ФРГ заявили о необходимости использования «Северного потока-2» и ГТС Украины
Доктор Мясников предупредил об опасности крещенских купаний три группы россиян
Женщина выкупила потерянные посылки и нашла среди них товары на миллионы рублей
В партии Зеленского обвинили Порошенко в расколе украинского общества
На МКС создадут бинты из кожи космонавтов
Названы самые необычные забытые россиянами вещи в аэропортах в Новый год
Иммунолог назвал главную цель омикрон-штамма коронавируса в организме человека
Российского футбольного тренера задержали за домогательства к несовершеннолетним
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter