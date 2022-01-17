Россиянину пригрозили тюрьмой за майнинг из грузовика

В городе Чулым Новосибирской области житель оборудовал майнинг-ферму в грузовике и обеспечивал ее электричеством за счет местного деревообрабатывающего предприятия. На нелегального майнера завели уголовное дело за хищение электроэнергии, указано на сайте местной энергетической компании «Региональные электрические сети».

«Данный передвижной объект майнинга был незаконно подключен к трансформаторной подстанции, принадлежащей компании, и круглосуточно потреблял электроэнергию в существенных объемах, минуя прибор учета», — указано в сообщении коммунального предприятия. Россиянину пригрозили тюрьмой за безучетное потребление электроэнергии в объеме 200 тысяч киловатт-часов на сумму около миллиона рублей.

В правоохранительные органы обратилась энергетическая компания, заподозрив нелегальное потребление энергии на территории завода по обработке дерева. Отделение МВД России по Чулымскому району возбудило уголовное дело по части 2 статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». В настоящий момент проводятся следственные действия, а затем будет вынесено процессуальное решение. Нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

Российские энергетические компании проявляют все большую обеспокоенность в отношении «подпольного» майнинга и настаивают на повышении тарифов на электричество для этого вида деятельности. В российской «столице майнинга» Иркутске энергетическое предприятие «Иркутскэнергосбыт» через суд добилось этой меры для нескольких ферм, установленных в частных домах. Из 85 поданных исков компания пока выиграла только девять.