Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:10, 21 марта 2023Бывший СССР

На Украине связали работу систем ПВО в России с черной магией

The Economist: на Украине связали успехи систем ПВО в России с черной магией

Фото: Leah Millis / Reuters

На Украине связали с черной магией успехи российских систем противовоздушной обороны (ПВО) в отражении атак беспилотников. Об этом со ссылкой на украинские источники в сфере обороны пишет издание The Economist

По словам одного из них, российские военные «занимаются черной магией в электромагнитной обороне». «Они могут подавлять сигналы, воздействовать на GPS, отправлять дроны на неправильную высоту, просто чтобы они падали с неба», — заявил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Starlink заблокировала использование ВСУ терминалов над новыми регионами России
Родители раненной ножом школьницы потребовали от лицея в Химках миллионы рублей
В США распространилась опасная грибковая инфекция
Валерия Меладзе захотели признать иноагентом
Посетитель умер в кафе в российском ТЦ
Бойцы ВСУ смогут бесплатно воспользоваться криобанками
Раскрыта причина любви мужчин к приталенным костюмам
Корабли ВМС Дании замечены около «Северных потоков»
На Украине связали работу систем ПВО в России с черной магией
СБУ заподозрила директора Запорожской АЭС в сотрудничестве с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.