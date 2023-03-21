На Украине связали работу систем ПВО в России с черной магией

The Economist: на Украине связали успехи систем ПВО в России с черной магией

На Украине связали с черной магией успехи российских систем противовоздушной обороны (ПВО) в отражении атак беспилотников. Об этом со ссылкой на украинские источники в сфере обороны пишет издание The Economist

По словам одного из них, российские военные «занимаются черной магией в электромагнитной обороне». «Они могут подавлять сигналы, воздействовать на GPS, отправлять дроны на неправильную высоту, просто чтобы они падали с неба», — заявил он.