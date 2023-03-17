В Чехии указали на российского «убийцу» американских установок на Украине

Lidovky: российский дрон «Ланцет» уничтожает установки HIMARS на Украине

Российский беспилотник «Ланцет» стал убийцей ракетных комплексов HIMARS на Украине. Такое мнение выразил обозреватель чешской газеты Lidovky Штепан Гобза (Stěpán Hobza).

Он назвал российский БПЛА ответом американскому дрону-камикадзе Switchblade. Гобза отметил, что «Ланцет» «уничтожает украинские цели западного происхождения», в том числе американские артиллерийские ракетные комплексы HIMARS и британские бронетранспортеры Stormer.

Журналист отметил, что российский дрон может принимать некоторые решения самостоятельно, а также уклоняться от средств противовоздушной обороны. Кроме того, «Ланцет» не только бьет точно, но и несет больший взрывной заряд, чем любой другой барражирующий боеприпас, указал Гобза.

Ранее появилось видео уничтожения американской гаубицы М777 на службе Вооруженных сил Украины (ВСУ) барражирующим снарядом «Ланцет» в зоне специальной военной операции (СВО).