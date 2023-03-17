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23:02, 17 марта 2023Наука и техника

В Чехии указали на российского «убийцу» американских установок на Украине

Lidovky: российский дрон «Ланцет» уничтожает установки HIMARS на Украине

Фото: Kalashnikov Media / Globallookpress.com

Российский беспилотник «Ланцет» стал убийцей ракетных комплексов HIMARS на Украине. Такое мнение выразил обозреватель чешской газеты Lidovky Штепан Гобза (Stěpán Hobza).

Он назвал российский БПЛА ответом американскому дрону-камикадзе Switchblade. Гобза отметил, что «Ланцет» «уничтожает украинские цели западного происхождения», в том числе американские артиллерийские ракетные комплексы HIMARS и британские бронетранспортеры Stormer.

Журналист отметил, что российский дрон может принимать некоторые решения самостоятельно, а также уклоняться от средств противовоздушной обороны. Кроме того, «Ланцет» не только бьет точно, но и несет больший взрывной заряд, чем любой другой барражирующий боеприпас, указал Гобза.

Ранее появилось видео уничтожения американской гаубицы М777 на службе Вооруженных сил Украины (ВСУ) барражирующим снарядом «Ланцет» в зоне специальной военной операции (СВО).

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Марина Совина
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