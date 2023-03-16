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17:04, 16 марта 2023Бывший СССР

Появились кадры уничтожения гаубицы М777 боеприпасом «Ланцет»

Появилось видео уничтожения американской гаубицы М777 ВСУ боеприпасом «Ланцет» в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Появилось видео уничтожения американской гаубицы М777 на службе Вооруженных сил Украины (ВСУ) барражирующим снарядом «Ланцет» в зоне специальной военной операции (СВО). Его опубликовал Telegram-канал Voin DV.

На размещенных кадрах «Ланцет», чей удар организовали бойцы пятой общевойсковой армии, входящей в состав Восточного военного округа, и военнослужащие 336-й отдельной бригады морской пехоты Балтийского флота, поражает гаубицу производства США.

После попадания боеприпаса следуют яркая вспышка и возгорание, что может указывать на уничтожение, в том числе, боекомплекта орудия.

Ранее эвакуационная группа ВСУ попала в засаду российских военных. Видео ее обстрела опубликовало Оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) Донецкой народной республики (ДНР) «Каскад».

Алевтина Запольская
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