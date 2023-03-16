В ДНР сообщили о попавшей в засаду эвакуационной группе ВСУ

Обстрел эвакуационной группы ВСУ российскими военными в ДНР попал на видео

Эвакуационная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала в засаду российских военных. Видео обстрела в Telegram опубликовало Оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) Донецкой народной республики (ДНР) «Каскад».

Как сообщили в ОБТФ, эвакуационная группа пыталась пробраться к раненым сослуживцам, не дождавшись подкрепления.

«Вернуться обратно им не удалось: на всем пути следования их сопровождали артиллерия и ПТРК ОБТФ ДНР "Каскад"», — говорится в сообщении.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что пять дорог снабжения ВСУ находятся под огневым контролем России. Российские военные в настоящее время ведут наступление на Авдеевку.