Пушилин заявил об огневом контроле дорог снабжения ВСУ под Авдеевкой

Пушилин: пять дорог снабжения ВСУ под Авдеевкой находятся под огневым контролем России

Пять дорог снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Авдеевкой находятся под огневым контролем России. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Если брать для нас не менее важный населенный пункт Авдеевка, то у противника остается порядка пяти дорог снабжения», — отметил Пушилин и сообщил об их контроле. Врио главы ДНР также заявил, что российские силы ведут наступление на Авдеевку.

Кроме того, Пушилин высказался о ситуации в Артемовске. По его словам, Украина не собирается выводить войска из населенного пункта и накапливает силы в Часов Яре.

Ранее, 8 марта, советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что попытки Вооруженных сил Украины сдержать российской наступление в направлении Авдеевки существенно облегчают судьбу Донецка. Он также сообщил, что ВСУ вынуждены растягивать технику по всей линии фронта для сдерживания наступления России.