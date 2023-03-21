Пилоты похвастались фото обеда во время полета и оказались в центре скандала

Пилоты SpiceJet поставили кофе на приборную панель самолета и вызвали возмущение в сети

Пилоты индийской авиакомпании оказались в центре скандала из-за вирусного фото стакана кофе без крышки и подноса в кабине управления самолета. Об этом пишет New York Post.

Два пилота авиакомпании SpiceJet похвастались в сети фотографией обеда на борту: на снимке они показали стаканчик с кофе, поставленный прямо на приборную панель, и два жареных пирожка. Отмечалось, что таким перекусом члены экипажа, вероятно, хотели отметить индуистский фестиваль Холи во время полета из Дели в Гувахати на северо-востоке страны.

Фото вызвало волну возмущения в сети: авиационные эксперты назвали поступок «преступным», отметив, что если кофе или любая другая жидкость прольется на электронику, то это негативно повлияет на приборы самолета. Главное управление гражданской авиации Индии попросило авиакомпанию установить личности пилотов и принять против них дисциплинарные меры.

Сообщается, что индийские авиационные правила позволяют пилотам иметь еду и напитки в кабине, однако стаканы должны иметь крышки и стоять на подносах, во избежание случайного проливания.

Ранее в международном аэропорту Бостона два самолета едва не столкнулись на пересекающихся взлетно-посадочных полосах из-за ошибки одного из пилотов. Отмечается, что командир воздушного судна нарушил указание диспетчера и решил подняться в воздух раньше времени.