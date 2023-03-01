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18:28, 1 марта 2023Путешествия

Самолеты едва не столкнулись на взлетно-посадочной полосе из-за ошибки пилота

В аэропорту Бостона самолет JetBlue едва не столкнулся с лайнером Learjet 60 при посадке

Фото: Yeray Sánchez / Unsplash

В международном аэропорту Бостона два самолета едва не столкнулись на пересекающихся взлетно-посадочных полосах из-за ошибки одного из пилотов. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что командир воздушного судна JetBlue смог вовремя уклониться от столкновения, получив соответствующие инструкции от авиадиспетчера. В этот момент лайнер заходил на посадку, на его борту находились пассажиры. Другой лайнер, Learjet 60, готовился к взлету, однако его пилот нарушил указание диспетчера и решил подняться в воздух раньше времени.

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По данным Flightradar24, расстояние между самолетами составляло 160 метров. Один из пассажиров, заметивший происходящее, написал позднее в соцсетях о своих впечатлениях. Мужчина подчеркнул, что был «в ужасе». «Не думаю, что люди поняли, что случилось, но мне точно было понятно, что могло произойти», — заключил он.

Отмечается, что федеральное управление гражданской авиации намерено провести более детальное расследование случившегося.

Ранее опытный авиадиспетчер, оказавшийся пассажиром на рейсе Qatar Airways, описал происходившее в салоне лайнера, который начал резко падать в воду. Мужчина рассказал, что в салоне началась паника, люди стали кричать, а одного пассажира стошнило. Диспетчер признался, что он и его дети были в ужасе от происходящего.

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Зарина Дзагоева
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