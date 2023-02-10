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14:28, 10 февраля 2023Путешествия

Пассажир начавшего резко падать самолета описал происходившее в салоне лайнера

Пассажир рейса Qatar Airways рассказал об эмоциях людей в падавшем в воду самолете

Фото: unsplash

Опытный авиадиспетчер, оказавшийся пассажиром на рейсе Qatar Airways, описал происходившее в салоне лайнера, который начал резко падать в воду. Своими впечатлениями он поделился с Daily Mail.

По словам Лукаса Андерссона (Lucas Andersson), самолет, на котором он летел с семьей, направлялся из Дохи в Копенгаген 10 февраля. Вскоре после вылета лайнер начал резко снижаться со скоростью 15 метров в секунду, после чего последовал громкий звук. Мужчина рассказал, что в салоне началась паника, люди стали кричать, а одного пассажира стошнило. Андерссон отметил, что он и его дети «были в ужасе» от происходящего.

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«Работая в авиационной отрасли, я знаю, насколько опасен этап вылета, и снижаться с такой высокой скоростью на низкой высоте никогда не бывает хорошо. Это было очень страшно. Было ощущение, что самолет бросает на землю», — поделился мужчина.

Вскоре командиру воздушного судна удалось восстановить управление и самолет смог набрать нужную высоту, однако бортпроводники не ответили на вопросы пассажиров о случившемся. Более того, отмечает Андерссон, пилоты не стали обращаться к людям по громкой связи, чтобы успокоить их после потрясения. Авиадиспетчер предположил, что никто из членов экипажа не знал причины случившегося.

В Qatar Airways заявили, что уже сообщили о произошедшем властям, проводится внутреннее расследование. В авиакомпании подчеркнули, что следуют самым строгим стандартам безопасности.

Ранее сервис Airline Ratings составил рейтинг 20 самых безопасных авиакомпаний, лидером которого стал Qantas. Сразу за ним следует Air New Zealand. Третьей по безопасности названа компания Etihad Airways, а на следующей строчке оказалась Qatar Airways.

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Зарина Дзагоева
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