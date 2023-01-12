Названы летающие в Россию самые безопасные авиакомпании в мире

Airline Ratings назвал самыми безопасными авиакомпаниями в мире Qantas и Air New Zealand

Аналитики Airline Ratings составили ежегодный рейтинг 20 самых безопасных авиакомпаний в мире. Список опубликован на сайте сервиса по оценке качества работы авиаперевозчиков.

Первое место в рейтинге с большим отрывом занял австралийский авиаперевозчик Qantas, сразу за ним следует Air New Zealand. Третьей по безопасности названа компания Etihad Airways, а на следующей строчке оказалась Qatar Airways. В топ-20 также попали Singapore Airlines, TAP Air Portugal, Emirates, Alaska Airlines, EVA Air, Virgin Australia/Atlantic, Cathay Pacific Airways, Hawaiian Airlines, SAS, United Airlines, Lufthansa, Finnair, British Airways, KLM, American Airlines и Delta Air Lines.

Как отмечается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), из рейтинга Airline Ratings лишь три авиакомпании совершают полеты в Россию — Etihad Airway, Qatar Airways и Emirates.

Уточняется, что в рамках исследования были проанализированы 385 авиаперевозчиков. Эксперты оценивали серьезные инциденты, несчастные случаи со смертельным исходом, проверки со стороны руководящих и отраслевых органов авиации, прибыльность, инициативы в области безопасности и другие критерии.

Ранее эксперты британской маркетинговой компании Skytrax назвали самой безопасной авиакомпанией в мире для путешествий во время пандемии коронавируса Qatar Airways. Так, национальные авиалинии Катара стали первым в мире перевозчиком, осуществляющим длительные перелеты, которому эксперты Skytrax присвоили пять звезд за безопасность.