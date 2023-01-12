Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:34, 12 января 2023Путешествия

Названы летающие в Россию самые безопасные авиакомпании в мире

Airline Ratings назвал самыми безопасными авиакомпаниями в мире Qantas и Air New Zealand

Фото: Ben Klewais / Unsplash

Аналитики Airline Ratings составили ежегодный рейтинг 20 самых безопасных авиакомпаний в мире. Список опубликован на сайте сервиса по оценке качества работы авиаперевозчиков.

Первое место в рейтинге с большим отрывом занял австралийский авиаперевозчик Qantas, сразу за ним следует Air New Zealand. Третьей по безопасности названа компания Etihad Airways, а на следующей строчке оказалась Qatar Airways. В топ-20 также попали Singapore Airlines, TAP Air Portugal, Emirates, Alaska Airlines, EVA Air, Virgin Australia/Atlantic, Cathay Pacific Airways, Hawaiian Airlines, SAS, United Airlines, Lufthansa, Finnair, British Airways, KLM, American Airlines и Delta Air Lines.

Материалы по теме:
«Было обидно до слез» Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
«Было обидно до слез»Стриптиз, массаж, Турция: как зарабатывают стюардессы, которые потеряли работу из-за пандемии
19 февраля 2021
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?» Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?»Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
22 мая 2022

Как отмечается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), из рейтинга Airline Ratings лишь три авиакомпании совершают полеты в Россию — Etihad Airway, Qatar Airways и Emirates.

Уточняется, что в рамках исследования были проанализированы 385 авиаперевозчиков. Эксперты оценивали серьезные инциденты, несчастные случаи со смертельным исходом, проверки со стороны руководящих и отраслевых органов авиации, прибыльность, инициативы в области безопасности и другие критерии.

Ранее эксперты британской маркетинговой компании Skytrax назвали самой безопасной авиакомпанией в мире для путешествий во время пандемии коронавируса Qatar Airways. Так, национальные авиалинии Катара стали первым в мире перевозчиком, осуществляющим длительные перелеты, которому эксперты Skytrax присвоили пять звезд за безопасность.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Зарина Дзагоева
Обсудить
Последние новости
Минобороны России объявило о продолжении наступления на донецком направлении
Тегеран ответил на сообщения о потерях иранских дронов на Украине
В Москве изобличили серийного сетевого педофила и порнографа
Командир полка «Ахмат-1» отреагировал на сообщения о своем пленении в Артемовске
Пьющие финны обманули государство на 100 миллионов евро
Отец Костомарова опроверг лечение сына купанием в проруби
Бориса Гребенщикова захотели проверить на содействие терроризму
В МИД заявили о несогласии с позицией Турции по «мирному плану» Зеленского
Названы летающие в Россию самые безопасные авиакомпании в мире
Опровергнуто сообщение о сбежавшем в Москве с автоматом и гранатами солдате
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.