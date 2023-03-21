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12:35, 21 марта 2023Бывший СССР

Советник главы ДНР указал на нахождение переданной Украине техники НАТО

Советник главы ДНР Гагин заявил, что массового появления техники НАТО на службе ВСУ нет

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Массового появления техники НАТО, переданной Вооруженным силам Украины (ВСУ), на фронте нет, она скоплена в приграничных Украине государствах, заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире телеканала Россия 24.

«Это пока скорее единичные случаи. Вся эта техника сейчас скоплена либо в Румынии, либо в Польше. То есть она пока не переброшена на фронт», — сказал Гагин.

Тем не менее, по его словам, под Артемовском были многократно замечены чешские реактивные системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire и бронетранспортеры производства стран НАТО.

Накануне в сети появилось видео уничтожения РСЗО RМ-70 Vampire барражирующим боеприпасом «Ланцет». На кадрах в стоящую в лесопосадке установку попадает «Ланцет». Затем следуют мгновенная детонация боекомплекта РСЗО, вызвавшая огненный столб.

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Алевтина Запольская
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