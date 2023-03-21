Советник главы ДНР указал на нахождение переданной Украине техники НАТО

Советник главы ДНР Гагин заявил, что массового появления техники НАТО на службе ВСУ нет

Массового появления техники НАТО, переданной Вооруженным силам Украины (ВСУ), на фронте нет, она скоплена в приграничных Украине государствах, заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире телеканала Россия 24.

«Это пока скорее единичные случаи. Вся эта техника сейчас скоплена либо в Румынии, либо в Польше. То есть она пока не переброшена на фронт», — сказал Гагин.

Тем не менее, по его словам, под Артемовском были многократно замечены чешские реактивные системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire и бронетранспортеры производства стран НАТО.

Накануне в сети появилось видео уничтожения РСЗО RМ-70 Vampire барражирующим боеприпасом «Ланцет». На кадрах в стоящую в лесопосадке установку попадает «Ланцет». Затем следуют мгновенная детонация боекомплекта РСЗО, вызвавшая огненный столб.