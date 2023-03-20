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09:11, 20 марта 2023Бывший СССР

Появились кадры взрыва боекомплекта чешской РСЗО после попадания «Ланцета»

Военкор Руденко показал кадры уничтожения чешской РСЗО «Ланцетом» и взрыва ее боекомплекта

Видео уничтожения реактивной системы залпового огня (РСЗО) RМ-70 «Вампир» чешского производства Вооруженных сил Украины (ВСУ) барражирующим боеприпасом «Ланцет» опубликовал военный корреспондент Андрей Руденко в Telegram.

На кадрах в стоящую в лесопосадке установку попадает «Ланцет». Затем следуют мгновенная детонация боекомплекта РСЗО, вызвавшая огненный столб.

После рассеивания дыма на месте «Вампира» остались лишь обугленная земля и поваленные деревья. Сама техника была полностью разрушена.

Ранее в сети опубликовали видео, на котором раненный в ногу украинский военный попросил помощи у оператора российского дрона, снимавшего его в этот момент.

Алевтина Запольская
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