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16:43, 21 марта 2023Бывший СССР

Российский пограничник сбил украинский беспилотник из автомата

Российский пограничник в Брянской области сбил из автомата украинский БПЛА «Валькирия»

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российский пограничник в Брянской области сбил из автомата украинский боевой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Валькирия», передает Telegram-канал «Военкоры русской весны», прилагая фотосвидетельства произошедшего.

Военнослужащий открыл огонь по беспилотнику, летящему на высоте в 600 метров. Одна из пуль попала в винт аппарата и БПЛА упал.

Ранее источники The Economist в украинской оборонной сфере заявили, что успехи российских систем противовоздушной обороны (ПВО) в отражении атак беспилотников связаны с «черной магией». По словам одного из них, российские военные могут посадить беспилотник, увести его на другую высоту, воздействовать на его GPS.

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Алевтина Запольская
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