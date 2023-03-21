Названа стоимость похорон в 2023 году

Владелец похоронного дома заявила о праве россиян на бесплатные услуги при похоронах

Примерная стоимость услуг и товаров для погребения и кремации в России составляет от 50 тысяч рублей. Если и такая сумма отсутствует, стоит обратиться в службу по вопросам похоронного дела, организованную органами местного самоуправления. Об этом «Ленте.ру» рассказала основательница и генеральный директор «Похоронного дома №1» в Санкт-Петербурге Елена Эльсалиева.

Платные услуги

«Услуги по организации похорон или кремации оказывают коммерческие организации и специализированные службы по вопросам похоронного дела. Среднюю стоимость ритуальных товаров и услуг назвать сложно. Каждая компания работает по своему прейскуранту. Цены зависят от населенного пункта, например, стоимость услуг по ритуальной подготовке в Санкт-Петербурге выше, чем стоимость этих же услуг в Ленинградской области. Примерная стоимость услуг и товаров для погребения и кремации в Санкт-Петербурге — от 50 000 рублей», — рассказала Эльсалиева.

Стоимость, по ее словам, складывается из нескольких факторов: место погребения, материалы, из которых изготовлен гроб, ритуальные товары, услуги на кладбище, одежда.

Сама организация похорон, как объяснила Эльсалиева, состоит из трех этапов. Первый — услуги по подготовке тела: его необходимо помыть, побрить, сделать посмертный макияж. Важно помнить, что они не входят в гарантированный перечень, поэтому их в любом случае придется оплатить. В Санкт-Петербурге это не менее 20 тысяч рублей. Далее — ритуальные товары и транспорт.

Стоимость гроба с постелью — от 5 до 8 тысяч рублей. Стоимость ритуального транспорта — от 5 до 7 тысяч. Точная стоимость рассчитывается исходя из протяженности маршрута и направления. Услуги бригады на кладбище по подготовке могилы и проведению похорон или услуги крематория редко бывает меньше 20 тысяч рублей Елена Эльсалиева основатель и генеральный директор «Похоронного дома №1»

Эксперт также напомнила, что правом предоставления участков под захоронение наделены органы муниципального самоуправления, которые, в свою очередь, могут передать это право своим подведомственным учреждениям. Порядок определяет каждый ОМСУ самостоятельно.

Бесплатные услуги

Эксперт также рассказала о ряде гарантий от государства. В частности, к ним относятся выделение бесплатного участка земли для погребения, патологоанатомическое или судебно-медицинское исследование тела и его хранение в морге в течение семи суток, оформление документов, предоставление необходимых для погребения предметов, транспортировка тела на кладбище или в крематорий, а также захоронение.

«Для того, чтобы получить бесплатные услуги по гарантированному перечню, необходимо обратиться в специализированную службу по вопросам похоронного дела. Информация о местонахождении такой службы есть в органах местного самоуправления, в крупных городах — в органах исполнительной власти. Если услуги оказали коммерческие компании, платно — государство выдает компенсацию на погребение. Размер пособия в 2023 году составляет 7793,48 рубля. В ряде регионов предусмотрены коэффициенты и надбавки, благодаря которым сумма может быть увеличена», — рассказала Эльсалиева.

Если у людей нет денег даже на самые бюджетные похороны, эксперт рекомендует обратиться в специализированную службу по вопросам похоронного дела.

При оформлении документов в морге нужно сообщить, что услуг по гарантированному перечню будет достаточно Елена Эльсалиева основатель и генеральный директор «Похоронного дома №1»

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