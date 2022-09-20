На российском кладбище заметили надгробия с QR-кодами

В Екатеринбурге посетители кладбища заметили QR-коды на надгробиях родственников

Жители Екатеринбурга заметили наклейки с QR-кодами на надгробиях родственников. Об этом сообщает издание E1.RU.

Наклейки с обещаниями показать видеоролик об усопших появились на Окружном кладбище. При сканировании QR-кода, по утверждению собеседников издания, открывается реклама компании с предложением смонтировать клип из старых фотографий и видео умерших людей.

Родственники усопших посчитали такую рекламу вандализмом. «На лицевой части наклеена наклейка, которая отрывается с большим трудом. Клей остается на поверхности камня», — заметила читательница издания и подчеркнула, что наклейки наклеили только на дорогие памятники.

Представитель компании заявил, что произошла ошибка: по его словам, расклейкой QR-кодов занимались подрядчики, у которых была установка размещать наклейки только на нижнем обрамлении памятника. «Прямо на памятниках — это уже слишком. Это неисполнительность или тупость людей. Везде, где наклеено прямо на памятники, мы уберем», — заявил он, отметив, что подобных оплошностей «быть не должно».

В МВД Екатеринбурга пообещали провести проверку в связи с инцидентом.

Ранее сообщалось, что ритуальное агентство в Ивановской области использовало портреты бывших президентов США Барака Обамы, Дональда Трампа и экс-канцлера Германии Ангелы Меркель для рекламы могильных плит.