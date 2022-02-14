Трампа и Меркель «похоронили» ради рекламы

Ритуальное агентство в Ивановской области использовало портреты бывших президентов США Барака Обамы, Дональда Трампа и экс-канцлера Германии Ангелы Меркель в рекламных целях. Об этом сообщает URA.RU в своем Telegram-канале.

Как видно на опубликованных снимках, фотографии политиков разместили на могильных плитах. При этом были использованы случайные имена и даты.

Зарубежные лидеры стран не первые, кого «похоронили» ради рекламы. В 2019 году сообщалось, что актриса Кристина Асмус потребовала извинений и компенсаций с компании по осуществлению ритуальных услуг за моральный ущерб после того, как ее портрет разместили на надгробии. Однако позднее артистка отказалась от претензий.