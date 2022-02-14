Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Трампа и Меркель «похоронили» ради рекламы

В Ивановской области портреты Обамы, Меркель и Трампа поместили на надгробия для рекламы

Фото:Telegram-канал Ura.ru

Ритуальное агентство в Ивановской области использовало портреты бывших президентов США Барака Обамы, Дональда Трампа и экс-канцлера Германии Ангелы Меркель в рекламных целях. Об этом сообщает URA.RU в своем Telegram-канале.

Как видно на опубликованных снимках, фотографии политиков разместили на могильных плитах. При этом были использованы случайные имена и даты.

Зарубежные лидеры стран не первые, кого «похоронили» ради рекламы. В 2019 году сообщалось, что актриса Кристина Асмус потребовала извинений и компенсаций с компании по осуществлению ритуальных услуг за моральный ущерб после того, как ее портрет разместили на надгробии. Однако позднее артистка отказалась от претензий.

Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Зеленский рассказал о скандалящей с партнерами Украине из-за «вторжения» России
Канада предоставит Украине летальное вооружение на несколько миллионов долларов
В Госдуме сравнили расширение НАТО с угрозой Второй мировой войны
Россиян предупредили об опасных последствиях коронавируса
Назван новый способ заработка Китая
Захарова назвала врага Украины
В Белом доме прокомментировали возможность визита Байдена на Украину
Беременная Рианна вышла в свет в прозрачной рубашке и куртке за 250 тысяч рублей
Россиянка выбросила новорожденного сына из окна
Трампа и Меркель «похоронили» ради рекламы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.