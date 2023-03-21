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09:14, 21 марта 2023Экономика

В России признали недостижимость плана по потреблению рыбы

Минсельхоз откажется от плана по росту потребления рыбы в России до 25 кг на человека

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Цель по увеличению потребления рыбы в России до уровня 25 килограммов на человека в год недостижима, поэтому ее следует исключить из государственной программы по развитию рыбохозяйственного комплекса. Об этом говорится в проекте поправок, опубликованном Минсельхозом на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения, обратил внимание РБК.

Документ, который предлагается отредактировать, был утвержден еще в 2014 году на тот момент главой правительства Дмитрием Медведевым. Как говорится в пояснительной записке, сейчас госпрограмму надо привести в соответствие с обновленной Стратегией развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года.

Последнюю, в свою очередь, переписали в сентябре 2022 года в связи с глобальными экономическими тенденциями, среди которых пандемия COVID-19 и усилившееся санкционное и геополитическое давление на российскую экономику.

В Минсельхозе и Росрыболовстве подтвердили, что больше не рассматривают рост уровня потребления рыбы и рыбопродуктов в домашних хозяйствах как одну из целей. При этом представитель агентства указал, что на потребление рыбной продукции влияет ряд факторов, на которые они повлиять никак не могут. Это и региональные особенности субъектов Федерации, и конъюнктура рынка, и не в последнюю очередь падение покупательной способности населения.

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В начале 2023 года глава Росрыболовства Илья Шестаков признавал, что потребление рыбы в России снижается. В 2021 году оно опустилось до 21,7 килограмма на человека, и в 2022-м тоже ожидалось некоторое падение показателя. Итоговые данные в августе 2023 года представит Росстат, при этом Минсельхоз уверен, что потребление в прошлом году выросло.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев указал, что на историческом максимуме потребление рыбы в России пришлось на 2013-2014 годы — 22,3 килограмма на душу населения. Между тем исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин отметил, что употребление рыбы в приготовленном виде упало гораздо сильнее — с 19,2 килограмма на человека в 2021 году до 16,1 килограмма в 2022-м.

Ранее в ВАРПЕ признали, что российские рыболовецкие компании не получат в срок заказанные новые суда. По их оценкам, почти у половины из тех, что находятся в процессе строительства, нет комплектов оборудования, по трети работы и вовсе приостановлены.

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Платон Щукин
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