Российские рыболовы смирились с отсутствием отечественных судов

ВАРПЭ: строительство российских судов для рыболовов задержится на много лет из-за санкций

Строительство судов для российской рыбопромышленной отрасли существенно задерживается, ожидать их можно не ранее чем через пять-десять лет. К такому выводу после оценки ситуации с санкциями, введенными после начала боевых действий на Украине, пришли во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), пишет «Коммерсантъ».

Они полагают, что рыбопромысловые суда по первому этапу инвестиционных квот сдадут в районе 2030-2031 годов, а краболовы — в 2026-2027 годах. Готовность по заказам в зависимости от судна составляет 18-61 процент. У 24 из 57 судов отсутствуют комплекты оборудования, строительство 17 приостановлено, а еще по трем работы даже не начинались.

Рыболовы смирились с отсутствием перспективы получить суда в указанный срок, так как проблемы с поставками зарубежного оборудования выглядят более чем серьезными.

Например, для проекта траулеров, которые в количестве по десять единиц со сдачей в 2025 году заказаны у «Адмиралтейских верфей» и «Северной верфи», необходимы дизельные двигатели большой мощности. После отказа западных компаний от сотрудничества удалось найти только одно китайское предприятие (Guangzhou Diesel Engine Factory), которое может поставить необходимое оборудование. Но контракты с ним до сих пор не подписаны.

В свою очередь поршневая группа, топливная аппаратура, коленчатые валы производят в Германии, причем поставщик будет знать, для каких целей используется продукция. А значит, велик риск, что и это оборудование придется заменять.

Другой проблемой остается чипирование установок. Поставщики двигателей, винтов регулируемого шага, рефустановок не позволяют производить регулирование и настраивать механизмы без ключа или пароля. Его взлом, чаще всего, означает, что большинство функций и регулировок остаются недоступны.

Так, Находкинский судоремонтный завод должен был поставить восемь краболовов в 2024 году, но дизель-генераторы Caterpillar, поставленные для первых пяти судов, имеют чипы, а значит, использовать их полноценно не выйдет.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев подчеркнул, что такие «технологические тромбы» невозможно расчистить за год-полтора, никакое вливание денег не поможет. По его мнению, требуется полное перепроектирование строящихся судов, иначе огромный спрос на сложное оборудование не удовлетворить.

С пессимистичной оценкой ВАРПЭ согласны не все участники и рынка и поставщики судов, хотя последние и признают сложности. Директор Онежского судостроительно-судоремонтного завода Владимир Майзуса указал, что суда комплектуются оборудованием производства России и дружественных стран, и процесс необходимо продолжать, потому что в случае приостановки строительства возобновить его будет очень сложно.

В Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) подтвердили уточнение сроков строительства, заметив при этом, что заказчики относятся к процессу с пониманием. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов утверждает, что текущее строительство по программе инвестквот должно завершиться до 2027 года. По его словам, верфям необходимо сосредоточить свои усилия на импортозамещении и поставках аналогов оборудования из дружественных стран.

Ранее глава Росморречфлота Захарий Джиоев рассказал, что для обретения независимости от иностранных перевозчиков России нужно построить 400 сухогрузов и танкеров, при этом оценка может вырасти в сторону увеличения.