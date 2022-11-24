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12:33, 24 ноября 2022Экономика

Названо условие обретения транспортной независимости России

Глава Росморречфлота: России необходимо 400 судов для обретения транспортной независимости

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Для обретения независимости от иностранных перевозчиков России нужно 400 сухогрузов и танкеров. Речь идет о транспортных судах, необходимых для самостоятельного экспорта и импорта грузов, которые есть в стране. Среди них должно быть 30–35 контейнеровозов вместимостью 2,5–3 тысячи TEU (twenty-foot equivalent unit; контейнер 20-футового эквивалента) каждый. Такое условие назвал глава Росморречфлота Захарий Джиоев в беседе с РБК.

По словам главы агентства, поставщики, которые занимаются отгрузкой сухих грузов, например зерна и удобрений, также говорят о 400 единицах флота. Однако оценки могут быть скорректированы из-за изменения логистики под влиянием западных санкций. «Увеличиваются так называемые транспортные плечи, больше грузооборота с азиатскими странами. Это приведет к тому, что возрастет и количество требуемого флота», — объясняет он.

Джиоев не назвал цену дефицитных судов, отметив, что в настоящее время оценить их стоимость невозможно. Он добавил, что некоторые экспортеры не видят необходимости строить новые суда, поскольку выгоднее приобрести флот на вторичном рынке.

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С оценкой Джиоева согласился руководитель отдела аналитики отраслевого агентства «ПортНьюс» Виталий Чернов. Он сообщил, что Россия остро нуждается в таких судах, как небольшие и средние контейнеровозы (грузоподъемностью до 6-7 тысяч TEU), балкеры типоразмеров Handysize и Panamax, танкеры (Aframax, газовозы) и суда «река-море». По данным Strategy Partners, ранее от 80 до 90 процентов всего объема грузов полностью или частично судами иностранных компаний, которые отказались продолжать деятельность в России после начала военных действий на Украине.

В частности, страну покинул мировой лидер в области инновационных технологий и производственных решений на протяжении всего жизненного цикла для морского и энергетического рынков Wärtsilä. В июле компания продала часть своих российских активов местному менеджменту, а другие перевела за пределы страны.

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Мария Грушко
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