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Финский поставщик оборудования для верфей ушел из России

Финская машиностроительная компания Wärtsilä объявила об уходе из России

Фото: Aly Song / Reuters

Финская машиностроительная компания Wärtsilä, поставщик оборудования для верфей, объявила о завершившемся уходе из России. Часть подразделений компаний выведена за пределы страны, оставшиеся проданы местному руководству. Об этом со ссылкой на сообщение компании пишет РИА Новости.

Сокращать деятельность Wärtsilä начала в апреле. Из-за ухода был закрыт Wärtsilä Digital Technologies (WDT) в Санкт-Петербурге. Взамен компания создала новые научно-исследовательские и опытно-конструкторские мощности за пределами России.

Бывшие подразделения компании Transas Navigator и ООО «Вяртсиля Восток» будут работать под новым управлением и обслуживать местных клиентов без какого-либо взаимодействия с головной компанией. Wärtsilä не будет предоставлять им услуги или запчасти. Ранее сообщалось, что единственным владельцем «Вяртсиля Восток» с 11 июля стал Константин Норцев.

С момента ввода российских войск на территорию Украины о завершении деятельности в стране объявили сотни зарубежных компаний. В подавляющем большинстве случаев речь идет о продаже российских подразделений местным собственникам или топ-менеджменту. В отдельных случаях в сделки включается право обратного выкупа через несколько лет. Так, в частности, поступил концерт Renault при продаже доли в «АвтоВАЗе».

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Платон Щукин
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