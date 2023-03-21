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16:15, 21 марта 2023Мир

В Польше начал действовать первый постоянный гарнизон армии США

Министр обороны Польши Блащак: в стране появился первый постоянный гарнизон армии США

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

В Польше начал действовать первый постоянный гарнизон армии США. Об этом во вторник, 21 марта, заявил министр обороны страны Мариуш Блащак, передает ТАСС.

«С сегодняшнего дня начинает действовать гарнизон в Познани», — сообщил он в ходе церемонии в Лагере Костюшко в Познани. По словам польского министра, Варшава долго добивалась постоянного присутствия Вооруженных сил США в республике.

Новый гарнизон войск США стал восьмым постоянным гарнизоном армии Соединенных Штатов в Европе и первым постоянным гарнизоном в Польше, уточняет польское Минобороны. Подразделение займется инфраструктурной поддержкой американских солдат, дислоцированных в Польше. Также гарнизон будет управлять передовыми форпостами американских войск в республике.

В 2022 году Блащак говорил, что Польша намерена создать сильнейшую сухопутную армию среди стран НАТО. По его словам, армия Польши должна быть настолько многочисленна и сильна, чтобы само ее существование отпугивало потенциального врага.

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Алина Гончарова
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