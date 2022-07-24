Власти Польши заявили о намерении создать сильнейшую в НАТО сухопутную армию

Глава Минобороны Польши Блащак заявил о планах создать сильнейшую сухопутную армию в НАТО

Польша намерена создать сильнейшую сухопутную армию среди стран НАТО, чтобы быть в состоянии дать отпор России. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в интервью изданию Sieci.

«Кремлевские властители не будут бить по сильным. Когда видят слабость, они атакуют. Как по артиллерии, так и по бронетехнике сильнейшей страны в Европе в конце концов не будет. Среди европейских стран НАТО у нас будут сильнейшие сухопутные войска. Мы находимся на линии фронта, у нас есть граница с Россией и на севере, и фактически в военном плане, со стороны Белоруссии», — заявил Блащак.

Министр также добавил, что армия Польши должна быть настолько многочисленна и сильна, чтобы само ее существование отпугивало потенциального врага.

Ранее стало известно, что Польша планирует разместить вдоль границ с Белоруссией новые военные гарнизоны. Проект соответствующего постановления уже вынесен на межведомственные консультации. Предполагается, что по всей Польше будут действовать 106 военных гарнизонов, в том числе два новых — Бяла-Подляска и Катовице.

27 июня глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский сообщил, что власти страны решили расширить численность армии более чем в 2,5 раза: со 150 тысяч до 400 тысяч военных. Кроме того, в стране планируют докупить модернизированное оружие, чтобы суметь противостоять угрозе в случае необходимости.

