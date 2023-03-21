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13:33, 21 марта 2023Бывший СССР

Террорист в Гродно открыл огонь по группе захвата и скончался

«Белтелерадиокомпания»: выявленный в Гродно террорист открыл огонь по группе захвата

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Террорист, задержанный белорусскими спецслужбами в Гродно, открыл огонь по группе захвата из автомата Калашникова и бросил в сотрудников силовых ведомств гранату. Подробности произошедшего приводит «Белтелерадиокомпания».

Вскоре после начала стрельбы белорусские правоохранители открыли ответный огонь и ранили инициатора столкновения.

«Было принято решение на эвакуацию подозреваемого в ближайшее медицинское учреждение. По дороге в больницу преступник скончался», — рассказал один из бойцов подразделения группы «А» Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии.

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Как сообщили в ведомстве, мужчина осуществлял доразведку мест совершения предполагаемых терактов. Это здания КГБ по Гродненской области, УВД Гродненского облисполкома, места жительства силовиков, вокзал и иные объекты.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спецслужбы республики изъяли в Гродно арсенал оружия, который предназначался для терактов. Он отметил, что помимо оружия правоохранительные органы изъяли и взрывчатку.

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Алевтина Запольская
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